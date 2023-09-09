У США семирічна дівчинка знайшла алмаз вагою 2,95 карата в національному парку

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Arkansas State Parks

У США семирічна дівчинка знайшла алмаз вагою 2,95 карата. Це сталося в Національному парку «Кратер алмазів», розташованому в місті Мерфрісборо.

Про це пише CNN.

Згідно з пресрелізом парку, дівчинка знайшла алмаз під час святкування свого сьомого дня народження. Вона була в парку разом з татом і бабусею.

Morrises

«Алмаз Аспена блискучий і має золотисто-коричневий колір. Це цілісний кристал без зламаних граней з невеликою щілиною з одного боку, яка утворилася під час формування. Це, безперечно, один з найкрасивіших каменів, які я бачив за останні роки», — розповів помічник суперінтенданта парку Веймон Кокс.

Arkansas State Parks