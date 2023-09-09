В МЗС України «виправили» підсумкове комюніке саміту G20

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Reuters

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував підсумкову спільну декларацію країн «Великої двадцятки» на саміті в Індії.

Ніколенко вважає, що в частині щодо агресії росії проти України G20 немає чим пишатися.

«Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», — наголосив речник МЗС.

Він запропонував змінити основні елементи тексту, щоб зробити їх «більш наближеними до реальності». Ось як Ніколенко «виправив» документ:

В оригіналі було написано: «Усі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Країни звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, були різні погляди та оцінки ситуації».

Ніколенко запропонував замінити формулювання «Усі держави» на «росія», а «війну в Україні» — на «війну проти України». А в реченні «Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими» на думку речника, теж не вистачає уточнення, що ядерну зброю може використати росія.

Також Ніколенко хотів би, щоб члени «Великої двадцятки» закликали Москву негайно припинити збройну агресію проти України.