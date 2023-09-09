Reuters: Щороку росія зможе виготовляти по 2 мільйони снарядів, але їй цього не вистачить

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Марієнко Андрій / УНІАН

Імовірно, росія може збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів снарядів на рік, але цього не вистачить, щоб покрити потреби Кремля для війни в Україні.

Про це Reuters заявив анонімний західний чиновник.

За його оцінками, за 2022 рік росія випустила по Україні 10—11 мільйонів снарядів.

«У них скрутне становище. Якщо ви витратили 10 мільйонів патронів минулого року та досі перебуваєте на полі бою, але можете виробляти лише 1—2 мільйони патронів на рік, я не думаю, що це дуже сильна позиція», — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Москва також зможе виробляти близько 200 танків на рік — це вдвічі більше за попередні оцінки Заходу. Але західний посадовець запевнив, що цього теж недостатньо.

«Коли ви втратили 2 тисячі танків, у вас є десятиліття, щоб досягти того, з чого ви почали», — сказав він і додав, що росія також втратила 4 тисячі бойових броньованих машин, понад 100 літаків і 270 тисяч військових вбитими і пораненими.