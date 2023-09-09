У Марокко кількість загиблих від землетрусу перевищила тисячу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AFP
За даними Міністерства внутрішніх справ Марокко, кількість загиблих через землетрус у країні сягнула 1 037. Щонайменше 1 204 людини поранені.
Про це пише BBC.
Епіцентр землетрусу був у горах, за 71 кілометр на південний захід від міста Марракеш. Поштовхи відчули мешканці провінцій Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа і Тарудант.
- За даними Геологічної служби США, це був найбільший землетрус у Марокко з 1960 року, коли загинули щонайменше 12 тисяч людей.