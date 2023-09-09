Американський регулятор зобовʼязав SpaceX удосконалити Starship перед наступним запуском
- Автор:
- Анна Холоднова
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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало компанії Ілона Маска SpaceX удосконалити ракету Starship перед наступним запуском. Під час попереднього старту корабель вибухнув у повітрі.
Про це пише Associated Press.
Федеральне управління цивільної авіації заявило, що завершило розслідувати невдалий запуск Starship. Агентство вимагає від SpaceX відремонтувати ракету, а після цього подати заявку на ліцензію FAA.
Після невдалого запуску власник SpaceX Ілон Маск заявив, що вдосконалив гігантську ракету і посилив її стартовий майданчик. Наразі Starship стоїть на оновленому майданчику в очікуванні запуску.
- Компанія SpaceX 20 квітня з другої спроби запустила найбільшу в історії ракету та корабель — Super Heavy та Starship, але вже за кілька хвилин ракета вибухнула на висоті майже 40 кілометрів.
- 27 квітня Федеральне управління цивільної авіації заборонило SpaceX проводити будь-які запуски Starship, доки не буде розслідуваний «нещасний випадок» 20 квітня. Там оцінять вплив запуску на довкілля.
- Від грудня 2020 року SpaceX запустила кілька прототипів Starship на декілька кілометрів, щоб змоделювати процедуру посадки. Після кількох невдалих запусків Starship стартував і приземлився неушкодженим у травні 2021 року.
- У сукупності Super Heavy і Starship заввишки майже 122 метри — це вище за статую Свободи з постаментом. NASA платить SpaceX за створення версії корабля, який доставить астронавтів на Місяць у межах місій Artemis III і IV. У майбутньому Ілон Маск також планує за допомогою Starship відправити людей на Марс.