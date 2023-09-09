Країни G20 опублікували спільне комюніке за підсумками саміту в Індії. Ось про що домовились

Новини

Getty Images / «Бабель»

Країни «Великої двадцятки» досягли консенсусу на день раніше, ніж очікувалося, і опублікували спільне комюніке у перший день саміту, 9 вересня.

Документ містить 83 абзаци і 37 сторінок, охоплюючи теми від енергетики до війни в Україні.

«Це повна заява зі 100-відсотковою одностайністю», — сказав Амітабх Кант, головний учасник переговорів G20 від Індії.

Щодо України:

Усі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

Країни звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, «були різні погляди та оцінки ситуації».

G20 закликає до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив з росії та України. Це необхідно для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, і найменш розвинених країнах, особливо в Африці.

«Велика двадцятка» вітає конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні.

Лідери країн G20 на саміті у Нью-Делі, 9 вересня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

«Ми сповнені рішучості вивести світ із поточних викликів і побудувати безпечніше, сильніше, стійкіше, інклюзивне та здоровіше майбутнє для наших людей і планети», — ідеться в документі.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що на цьому саміті узгодили «далекосяжні та непрямі рішення». Він додав, що спільна декларація зосереджена на сприянні «потужному, збалансованому та інклюзивному зростанню».

Міністр фінансів Нірмала Сітхараман, яка виступила після нього, заявила, що Індія сповнена рішучості гарантувати, що ніхто не залишиться позаду «в нашому прагненні глобальних рішень», а представники Глобального Півдня будуть невідʼємною частиною процесу прийняття рішень.

На початку саміту премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що Африканський Союз став постійним членом «Великої двадцятки». Тепер організація має той самий статус, що й Європейський Союз. Цим рішенням країни G20 хочуть переглянути партнерство з Африкою на тлі її зближення з росією та Китаєм.