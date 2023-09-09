У Нью-Йорку ідентифікували двох нових жертв терактів 11 вересня

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Влада Нью-Йорка впізнала ще двох жертв терористичних атак на Всесвітній торговий центр 11 вересня. Про це мерія повідомила 8 вересня.

Упізнані — чоловік і жінка. Вони є 1648-ю та 1649-ю жертвами, яких ідентифікували. Міська влада не розкриває імен двох нових жертв на прохання їхніх сімей. Це перші ідентифікації з вересня 2021 року.

Чоловіка ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останків, виявлених у 2001 році, а жінку — за допомогою аналізу ДНК останків, виявлених у 2001, 2006 та 2013 роках. Для цієї ідентифікації використали технологію секвенування наступного покоління — більш чутливу і швидку, ніж традиційні методи ДНК.

Попри ці досягнення в технології ДНК, приблизно 40% жертв, або близько 1 100 людей, які, ймовірно, загинули внаслідок катастрофи, залишаються невпізнаними. Загалом 2 753 людини зникли безвісти у нижньому Мангеттені після теракту. На всіх 2 753 людей видали свідоцтва про смерть, хоча робота з зіставлення імен жертв з останками з місця події триває.