Данія взяла у музеях танки Leopard для навчання українських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Данія взяла у трьох музеях танки Leopard 1A5, аби швидше розпочати навчання українських військових. Танки з музеїв виявились у кращому стані, ніж ті 100 одиниць, що залишилися на складах.
Про це повідомляє Forbes.
Українські військові почали прибувати у травні. Данці взяли на себе відповідальність за перший етап їхнього навчання — базовий матеріал. Навчання проходить на полігоні в Німеччині і триває шість тижнів.
Останній танк Leopard 1 Данія зняла з озброєння ще в 2005 році, замість них в армії зʼявився Leopard 2. Зараз на складах зберігаються майже 100 старих машин, багато з них потребують ремонту.
- Данія, Німеччина та Нідерланди у лютому 2023 року домовилися разом передати Україні приблизно 100 танків Leopard 1.
- 8 вересня Данія оголосила, що 10 танків уже прибули в Україну, «ще більше — у дорозі». За час контрнаступу (14 тижнів) Україна втратила пʼять із 71 танка Leopard 2. Ще близько десяти — пошкоджені.