У Марокко стався один із найсильніших землетрусів, загинули 300 людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Марокко ввечері 8 вересня стався землетрус силою 7 балів, загинули щонайменше 296 людей.
Про це оголосило Міністерство внутрішніх справ Марокко, цитує Reuters.
Загиблі — з міст та провінцій Ель-Хуз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа та Тарудант. Також ще щонайменше 153 людини постраждали.
Жителі Марракешу, найближчого до епіцентру великого міста, розповіли, що в старому місті, який є обʼєктом Світової спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі. Мешканець гірського села Асні, що неподалік Марракешу, сказав, що більшість будинків там пошкоджено.
Цей землетрус став найбільш смертоносним у Марокко після землетрусу 2004 року біля міста Ель-Хосейми, тоді загинули понад 600 людей.