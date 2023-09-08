Microsoft: Хакери з КНДР зламали російський аерокосмічний інститут досліджень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Markus Spiske / Unsplash
У Microsoft заявили, що хакери з Північної Кореї атакували російських дипломатів і успішно зламали російський аерокосмічний науково-дослідний інститут у березні 2023 року.
Корпорація не назвала імена дипломатів і не надала багато доказів, проте уточнила, що північнокорейські хакери користуються затягнутістю рф у війну проти України, щоб збирати розвіддані про рф.
- Раніше стало відомо, що хакери з КНДР зламали провідного російського виробника ракет — Науково-виробниче обʼєднання машинобудування. Бюро спеціалізується на розробці гіперзвукових ракет, супутникових технологій і балістичного озброєння нового покоління — трьох сфер, які становлять велику цікавість для Північної Кореї.