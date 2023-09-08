Естонія планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи

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Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію російських активів на користь України.

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що уряд схвалить законопроєкт через два тижні, а потім відправить його до парламенту.

«Це справді вдарить по олігархах, це справді вдарить по російській державі», — сказав міністр і додав, що очікує судових процесів з росією через це.

Ініціатива Естонії може вплинути на фінансові активи російських компаній у країні, які зараз під санкціями ЄС. Їхня сума сягає близько €35 мільйонів.

Естонська схема передбачає, що основою для вилучення російських активів буде український міжнародний реєстр збитків.