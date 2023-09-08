Естонія планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash
Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію російських активів на користь України.
Про це пише Bloomberg.
Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що уряд схвалить законопроєкт через два тижні, а потім відправить його до парламенту.
«Це справді вдарить по олігархах, це справді вдарить по російській державі», — сказав міністр і додав, що очікує судових процесів з росією через це.
Ініціатива Естонії може вплинути на фінансові активи російських компаній у країні, які зараз під санкціями ЄС. Їхня сума сягає близько €35 мільйонів.
Естонська схема передбачає, що основою для вилучення російських активів буде український міжнародний реєстр збитків.
- 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу почали заморожувати російські активи. Офіційні представники нашої країни очікують, що ці активи будуть конфісковані та передані Україні. Зокрема, таку ініціативу вже почали серйозно розглядати у США. 3 лютого генпрокурор Меррік Гарланд уперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.