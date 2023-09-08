Балаклія тепер святкуватиме День міста в день визволення від російських окупантів

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У Балаклії на Харківщині День міста перенесли на 8 вересня. Цього дня рік тому місто визволили від російських окупантів.

Про це пише Балаклійська міська рада.

Рішення аргументують належним відзначенням річниці деокупації Балаклії та «формуванням місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю», а також подякою Силам оборони України.

Раніше День міста в Балаклії святкували в серпні.