Балаклія тепер святкуватиме День міста в день визволення від російських окупантів
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Балаклії на Харківщині День міста перенесли на 8 вересня. Цього дня рік тому місто визволили від російських окупантів.
Про це пише Балаклійська міська рада.
Рішення аргументують належним відзначенням річниці деокупації Балаклії та «формуванням місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю», а також подякою Силам оборони України.
Раніше День міста в Балаклії святкували в серпні.
- 6 вересня 2022 року Збройні сили України провели великий контрнаступ на Балаклійському напрямку, звільнивши прилеглі населені пункти та передмістя, зокрема Вербівку, Нову Гусарівку та Байрак. До 8 вересня українські війська повністю відвоювали Балаклію. До вечора 8 вересня українські війська пройшли понад 50 кілометрів і вже були на околицях автомобільного та залізничного вузла Купʼянська, потенційно перериваючи російську лінію постачання та звʼязку на південь до Ізюму. 10 вересня Україна відбила Ізюм, припинивши військову окупацію в місті.