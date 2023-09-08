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ВАКС продовжив строк носіння електронного браслета екснардепу Максиму Микитасю

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Коваль Володимир / УНІАН

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила екснардепу-забудовнику Максиму Микитасю строк дії обовʼязків. Він має носити електроний браслет до 8 листопада включно.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Обвинувачений має й надалі:

Максима Микитася затримали в жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому €22 мільйони за участь певних компаній у будівництві метро у Дніпрі.

За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО 21 липня.