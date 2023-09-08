ВАКС продовжив строк носіння електронного браслета екснардепу Максиму Микитасю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Коваль Володимир / УНІАН
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила екснардепу-забудовнику Максиму Микитасю строк дії обовʼязків. Він має носити електроний браслет до 8 листопада включно.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Обвинувачений має й надалі:
- прибувати за вимогами прокурора і суду;
- не залишати межі Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду;
- повідомляти прокурора і суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з людьми, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний браслет.
Максима Микитася затримали в жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому €22 мільйони за участь певних компаній у будівництві метро у Дніпрі.
За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО 21 липня.