Музей у Мадриді дозволив фотографувати «Герніку» Пікассо
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AP
Музей королеви Софії в Іспанії дозволив фотографувати культову картину «Герніка» Пікассо. Це було заборонено десятиліттями.
Про це пише Euronews.
Музей не дозволяв знімати полотно, щоб захистити його від пошкоджень, покращити враження відвідувачів і зменшити натовп біля картини.
Однак це правило розповсюджувалось не на всіх. Вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер все ж зробив фотографію із шедевром Пікассо. У соцмережах такий виняток викликав обурення, але музей відмовився це коментувати.
Новопризначений директор Музею королеви Софії Мануель Сегаде вирішив дозволити фотографувати «Герніку» з 1 вересня цього року. Він зазначив, що це допоможе відвідувачам зберегти спогади про свій візит. Стабілізатори, моноподи (селфі-палиці), штативи та спалахи залишаються під забороною.
- Пікассо написав «Герніку» в 1937 році. Митець присвятив її людям, які загинули в баскському місті Герніка на півночі Іспанії під час громадянської війни 1936—1939 років.