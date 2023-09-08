Данія передала Україні перші 10 танків Leopard

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Данія передала Україні перші танки Leopard 1A5, «ще більше — у дорозі». Про це 8 вересня заявив командувач Сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен.

Данія також відправила в Німеччину своїх найкращих інструкторів для навчання українських танкістів.

«Незалежно від того, чи готуємо ми данців чи українців, якість має бути однаково високою. Зрозуміло, що ми не маємо стільки часу, бо важливо, щоб вони повернулися в Україну та змогли допомогти своїм товаришам у захисті України. Але вони дуже мотивовані та добре вміють слухати, тому ми легко можемо добре спорядити їх для майбутньої битви», — каже начальник штабу бронетанкового батальйону майор Кім Фонсека.

Данські інструктори тренують українських танкістів у Німеччині.