У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Кількість постраждалих сягнула 60, одна людина загинула

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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Наразі відомо про одного загиблого і 60 постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок ракетної атаки загинув вільнонайманий працівник поліції охорони.

Вибухова хвиля пошкодила 14 адміністративних будівель, 17 багатоквартирних і чотири приватні будинки, понад 40 автомобілів.