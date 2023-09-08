Уночі українські бійці знищили 16 дронів Shahed над Одеською та Миколаївською областями

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Українська ППО ліквідувала 16 із 20 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Уночі противник атакував південь групами ударних БпЛА з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда).

«Для відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України», — наголосили у відомстві.