Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет допомоги для Сил оборони. Що отримає Україна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
США схвалили новий пакет зброї в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на $600 мільйонів, повідомляє Пентагон.
«Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості», — зазначено в тексті релізу.
Сили оборони України отримають:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримку й обладнання для навчання і технічного обслуговування.
Міноборони США 6 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю $175 мільйонів. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, боєприпаси для HIMARS тощо.