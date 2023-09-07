УЗ призначила додаткові рейси на напрямку Київ — Харків
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси потягу № 251/252 Київ — Харків, який курсуватиме з 14 по 16 вересня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзд вирушатиме з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 й прибуватиме до Харкова о 21:42. Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 07:53.
Потяг курсуватиме через станції:
- Дарниця;
- Гребінка;
- Лубни;
- Миргород;
- Полтава-Київська;
- Люботин.
Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.