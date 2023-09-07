На аукціоні продали рояль Фредді Меркʼюрі та чернетку «Богемної рапсодії»

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У Лондоні на аукціоні Sothebyʼs за понад $2,2 мільйона продали рояль, що належав Фредді Меркʼюрі.

За роялем Yamaha G2 у 1975 році Меркʼюрі створив «Богемну рапсодію». Фортепіано на торги виставила близька подруга Меркʼюрі Мері Остін, яка успадкувала більшу частину його майна і доглядала його колишній лондонський будинок після смерті артиста в 1991 році.

Остін розповідала, що Меркʼюрі так цінував фортепіано, що вважав його своїм продовженням і підтримував у бездоганному стані — ніколи не курив за інструментом, не ставив на нього склянки і стежив, щоб ніхто цього не робив.

Sotheby’s

На торгах також продали чернетку пісні «Богемна рапсодія», що спочатку мала називатися «Монгольська рапсодія», — за $1,74 мільйона.

За цим же інструментом Меркʼюрі написав пісні “Donʼt Stop Me Now” та “Somebody to Love”.

Загалом на торгах продали 59 речей, що належали Фредді Меркʼюрі, зокрема картини з великої колекції творів мистецтва, сценічні костюми, палички для їжі, прикраси та одяг. Наприклад, високі кросівки Adidas — майже ідентичні тим, які Меркʼюрі взував на культовий концерт Queen Live Aid у липні 1985 року, — продали за понад $160 тисяч. Частину виручених на аукціоні грошей планують передати фонду Mercury Phoenix Trust і фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.