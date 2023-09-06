США виділять понад мільярд доларів на допомогу Україні

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Pepi Stojanovski / Unsplash

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання понад мільярда доларів на допомогу Україні.

Про це він повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві, передає «Суспільне».

За словами Блінкена, пакет включає $665 на цивільну безпеку. Для таких потреб США передали вже понад $43 мільярди.

Блінкен наголосив, що ця допомога суттєво посилить протиповітряну оборону України.

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