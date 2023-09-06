США виділять понад мільярд доларів на допомогу Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pepi Stojanovski / Unsplash
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання понад мільярда доларів на допомогу Україні.
Про це він повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві, передає «Суспільне».
За словами Блінкена, пакет включає $665 на цивільну безпеку. Для таких потреб США передали вже понад $43 мільярди.
Блінкен наголосив, що ця допомога суттєво посилить протиповітряну оборону України.
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- Міноборони США 6 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю $175 мільйонів. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, боєприпаси для HIMARS тощо.