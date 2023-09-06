США надали Україні новий пакет військової допомоги. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном

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Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України, пише пресслужба. Вартість оборонної підтримки цього разу становить $175 мільйонів.

У новий пакет увійшли:

обладнання для забезпечення систем ППО України;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи звʼязку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Це 46-й транш військової допомоги від США із серпня 2021 року.

Боєприпаси зі збідненим ураном використовуватимуть на американських танках Abrams, які приїдуть в Україну у вересні.

Що таке збіднений уран

Збіднений уран — це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність може становити близько 60% звичайного, природного урану. Одна з головних властивостей збідненого урану — висока щільність. Для порівняння — вона на 70% перевищує щільність свинцю. Разом із відносною дешевизною металу це робить його привабливим для оборонної промисловості. Снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. Із нього також виготовляють елементи для авіаційних і танкових снарядів та броню для танків.

Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання в ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається. Збіднений уран не є ядерною зброєю, його використання не заборонене.