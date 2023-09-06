Зеленський доручив провести консультації щодо е-декларування. Після них вирішить, що робити із законом

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Президент України Володимир Зеленський доручив віцепремʼєр-міністру з питань європейської інтеграції Ользі Стефанішиній провести консультації щодо законопроєкту про е-декларування.

Про це він заявив 6 вересня на спільній з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен пресконференції, цитує Укрінформ.

Зеленський отримає відповідь від Стефанішиної та ухвалить рішення — підписати закон або ветувати.