США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
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- Олександр Рубан
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Уночі 6 вересня США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Ракету без боєзаряду запустили з бази «Ванденберг» у штаті Каліфорнія.
Про це повідомляють на сайті бази «Ванденберг» Космічних сил США.
За словами полковника Браяна Тітуса, який керував запуском, «ці випробування демонструють готовність ядерних сил США та вселяють упевненість в ефективності засобів ядерного стримування».
Напередодні запуск анонсував представник Пентагону Пат Райдер. Зокрема, він уточнив, що це планові випробування, їх запланували ще декілька років тому. Також військовий додав, що про запуск повідомляли росію.
- Minuteman III — це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Станом на 2009 рік у США було 450 ракет, на яких встановлено 550 ядерних боєголовок. Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Дальність її польоту становить близько 9,5 тисячі кілометрів. Останні випробування цієї ракети проводили у квітні 2023 року, пуск також відбувся з бази «Ванденберг».