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Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Рішення ухвалили 6 вересня. За — 250 депутатів.

Голосування по фракціях:

Павло Кириленко — підполковник юстиції. Він очолював Донецьку ОВА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. В Антимонопольному комітеті він замінить Ольгу Піщанську.