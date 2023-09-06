НАЗК запустило портал, де українці можуть повідомляти про корупцію

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Пресслужба НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) запустило «Єдиний портал повідомлень викривачів». Завдяки йому люди можуть повідомити про зафіксовані факти корупції.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Викривач корупції може надсилати повідомлення анонімно. Воно дійде до фахівців, які відповідають за виявлення корупції, а також — до НАЗК, Національного антикорупційного бюро, Нацполіції та прокуратури.

У НАЗК кажуть, що протягом 180 робочих днів із дня запуску до порталу підключать понад 92 тисячі організацій. Установи підключатимуть поетапно.

Повідомити про корупцію може будь-яка людина, адже в законодавстві немає обмежень. Однак не кожен може набути статусу викривача, за яким людина може отримати винагороду.

Статус викривача у кримінальному провадженні — це перша та головна умова для отримання винагороди. Розмір самої винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного правопорушення (або від завданого державі збитку), але не більше ніж 3 000 мінімальних заробітних плат, а це 20 млн гривень.

Винагороду будуть платити за результатами судового розгляду справи.