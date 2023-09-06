У Пакистані відправлятимуть до вʼязниці батьків, які відмовились вакцинувати дітей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Shahzaib Akber/EPA
У пакистанській провінції Сінд батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей від інфекційних захворювань, можуть увʼязнити або оштрафувати.
Про це пише The Guardian.
Новий закон запровадили з метою викорінити поліомієліт, дифтерію, правець, кашлюк, кір, епідемічний паротит і краснуху. У вересні він набуває чинності.
Батьки, які не дозволять вакцинувати своїх дітей, можуть провести місяць у вʼязниці або заплатити штраф 50 тисяч пакистанських рупій ($163).
За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, Пакистан і Афганістан є єдиними країнами, де зафіксували поширення поліомієліту. Цього року в Пакистані зареєстрували два випадки дикого поліомієліту порівняно із 20 у 2022 році.
Однак понад 62 тисячі батьків, більшість з яких мешкають у провінції Сінд, відмовилися вакцинувати від поліомієліту своїх дітей під час загальнонаціональної кампанії у січні цього року.
- У Пакистані поширені антивакцинаторські настрої. Місцеві священнослужителі поширюють міфи про те, що вакцини — це змова Заходу з метою стерилізації мусульманських дітей. У деяких регіонах вакцинаторів, якими зазвичай, працюють жінки, мають супроводжувати охоронці. Кількох медиків вбили.
- У 2015 році влада пакистанського міста Пешавар заарештувала 471 батьків за «загрозу громадській безпеці» через відмову від вакцин, але того ж дня їх звільнили.
- Під час пандемії Covid у пакистанських держслужбовців, які відмовилися вакцинуватися від вірусу, вираховували місячну зарплату.