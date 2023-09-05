Уряд схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 жовтня

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміну податкової політики, згідно з яким з 1 жовтня 2023 року відновлюють проведення податкових перевірок, що були заборонені на період війни.

Про це 5 вересня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуть тільки в безпечних умовах. Відповідний законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.