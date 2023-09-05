Уряд схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 жовтня
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- Олександр Рубан
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміну податкової політики, згідно з яким з 1 жовтня 2023 року відновлюють проведення податкових перевірок, що були заборонені на період війни.
Про це 5 вересня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуть тільки в безпечних умовах. Відповідний законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.
- 30 червня Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміну податкової політики. Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ. Однак, за даними народного депутата Ярослава Железняка, у процес розгляду закону втрутився заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, і згодом депутати внесли правки в законопроєкт без погодження з МВФ. За словами Железняка, у законопроєкті пропонували повернути перевірки тільки великих субʼєктів, однак після зустрічі з Шурмою — усіх. Железняк наголошував, що після ухвалення цього законопроєкту МВФ може не зарахувати Україні виконання «маяка».