Німеччина передала Україні першу партію нових боєприпасів до Gepard
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна отримала від Німеччини «пʼятизначну кількість» боєприпасів до самохідних установок Gepard. Снаряди тільки-но зійшли з відновленої виробничої лінії.
Про це пише німецьке Міноборони.
«Мені приємно, що ми так швидко і безбюрократично запустили виробництво, і хочу подякувати всім причетним за чудову роботу», — заявив міністр оборони Борис Пісторіус.
Щодо поставки «пʼятизначної кількості» боєприпасів, то найімовірніше йдеться про 40 тисяч, як раніше заявляла Rheinmetall .
- У лютому 2023 року Україна й Німеччина під час засідання у форматі «Рамштайн» домовилися, що компанія Rheinmetall AG відновить виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія), аби вирішити проблему нестачі боєприпасів до українських самохідних зеніток Gepard.
- Контракт із бюджетом у 168 мільйонів передбачає поставку 300 тисяч снарядів. Половина з них будуть типу APDS-T (бронебійні), а інша — типу HEI-T (зенітні).
- У Міноборони Німеччини додали, що Берлін уже поставив Києву 46 зеніток Gepard і планує надати ще шість.