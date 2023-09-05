Німеччина передала Україні першу партію нових боєприпасів до Gepard

Новини

Україна отримала від Німеччини «пʼятизначну кількість» боєприпасів до самохідних установок Gepard. Снаряди тільки-но зійшли з відновленої виробничої лінії.

Про це пише німецьке Міноборони.

«Мені приємно, що ми так швидко і безбюрократично запустили виробництво, і хочу подякувати всім причетним за чудову роботу», — заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Щодо поставки «пʼятизначної кількості» боєприпасів, то найімовірніше йдеться про 40 тисяч, як раніше заявляла Rheinmetall .