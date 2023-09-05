У «Дії» тепер можна надсилати копію студентського квитка

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Відтепер у застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків, а компанії та установи зможуть отримувати його.

Про це пише пресслужба «Дії».

Студенти можуть використовувати свій квиток, щоб зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах тощо.

Тим часом бізнеси мають можливість інтегруватися з «Дією» і надавати знижки студентам.