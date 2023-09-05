Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська звільняється
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- Олександр Рубан
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До Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету. Ольга Піщанська написала відповідну заяву.
Про це повідомили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Ради Руслан Стефанчук, який опублікував її заяву.
«Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ», — пише Арахамія.
Він додав, що в порядок денний парламенту вже внесли кадрові питання, однак посада очільника Фонду державного майна залишиться вакантною.
- Піщанська очолює АМКУ з 16 липня 2020 року. До цього, з вересня 2019 року, вона була першим заступником голови відомства, а потім тимчасово його очолила, коли Рада звільнила Юрія Терентьєва.
- Павло Кириленко, якого можуть призначити головою АМКУ, зараз обіймає посаду начальника Донецької ОВА. Обласну адміністрацію він очолює з 5 липня 2019 року.