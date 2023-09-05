Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська звільняється

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До Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету. Ольга Піщанська написала відповідну заяву.

Про це повідомили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Ради Руслан Стефанчук, який опублікував її заяву.

Руслан Стефанчук / Facebook

«Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ», — пише Арахамія.

Він додав, що в порядок денний парламенту вже внесли кадрові питання, однак посада очільника Фонду державного майна залишиться вакантною.