Влада Куби заявила, що кубинців вербують на війну в Україні

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Linhao Zhang / Unsplash

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що країна працює над ліквідацією схеми з набору кубинців для участі у війні проти України на боці рф.

У МЗС назвали це «мережею торгівлі людьми». І проти причетних до неї вже відкрили кримінальні провадження.

«Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її як співучасника цих дій, що ми категорично відкидаємо», — додали у відомстві і зазначили, що Куба проти найманства, і вона не бере участі в війні в Україні.

Куба пообіцяла вжити заходів проти всіх, хто бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою вербування чи найманства кубинських громадян для війни.

Кремль не прокоментував це, однак, як передає Reuters, російські медіа наприкінці травня писали, що кілька громадян Куби підписали контракти зі ЗС рф і відправилися на війну взамін на російське громадянство. Чи повʼязана така інформація зі звинуваченнями від Куби — поки що точно не відомо.