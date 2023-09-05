ЗСУ: На другій лінії оборони росіян на Запоріжжі можуть бути «лабіринти»

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Друга лінія оборони російських військ на Запоріжжі досить потужна — хоча щільність мінних полів там менша, але їхня кількість досить велика. Крім того, ворог мав рік для того, щоб окопатися.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олександр Штупун в ефірі телемарафону заявив, що на другій лінії можуть бути цілі «лабіринти».

«Єдине, що нам може зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні», — додав він.

Низка аналітиків та OSINT-спільнота заявляли, що росіяни збудували на другій лінії оборони мережу тунелів. Подібну тактику використовував Вʼєтконг під час війни у Вʼєтнамі. Це дозволяло спокійно переживати авіаудари та артобстріли.