Міжнародна федерація плавання дозволила росіянам та білорусам виступати під нейтральним прапором

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Arisa Chattasa / Unsplash

Міжнародна федерація плавання дозволила спортсменам із росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Там зазначили, що допускатимуть росіян і білорусів за певними критеріями, серед яких — жорсткі антидопінгові заходи. Також перевірятимуть відсутність активної підтримки війни росії в Україні і заборонять національні прапори і гімни. В одному змаганні виступатиме один спортсмен з росії і Білорусі.

У Федерації заявляють, що провели опитування серед спортсменів і воно показало, що 67% респондентів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають критеріям.