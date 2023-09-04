Міжнародна федерація плавання дозволила росіянам та білорусам виступати під нейтральним прапором
- Автор:
- Анна Холоднова
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Arisa Chattasa / Unsplash
Міжнародна федерація плавання дозволила спортсменам із росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Там зазначили, що допускатимуть росіян і білорусів за певними критеріями, серед яких — жорсткі антидопінгові заходи. Також перевірятимуть відсутність активної підтримки війни росії в Україні і заборонять національні прапори і гімни. В одному змаганні виступатиме один спортсмен з росії і Білорусі.
У Федерації заявляють, що провели опитування серед спортсменів і воно показало, що 67% респондентів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають критеріям.
- Наприкінці серпня Світова федерація бадмінтону (BWF) дозволила нейтральним індивідуальним спортсменам з росії та Білорусі брати участь у міжнародних турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.