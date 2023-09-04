Генерал, який захопив владу в Габоні, проголосив себе президентом
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Габоні група офіцерів вчинила переворот і захопила владу. Генерала Бріса Олігуї Нгему призначили лідером країни на перехідний період, а зараз він проголосив себе офіційним президентом.
Про це пише Reuters.
Він склав президентську присягу у столиці Лібревілі перед Конституційним судом. Нгема заявив, що буде на посаді, поки в країні не стане можливим сформувати цивільний уряд. Дату виборів він не назвав, але пообіцяв змінити Конституцію, оновити кримінальний та виборчий кодекси і звільнити політичних вʼязнів.
- Нгема разом із військовими захопили владу 30 серпня після того, як місцева Центральна виборча комісія оголосила про переобрання на третій термін чинного президента Алі Бонго Ондімби. Він наразі перебуває під домашнім арештом. Його родина правила Габоном понад 55 років.
- Переворот засудили ООН, Африканський Союз, США, Британія і Франція. Він став восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року. До цього військові взяли владу в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері. В усіх цих країнах свій вплив посилює росія.