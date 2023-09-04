Генерал, який захопив владу в Габоні, проголосив себе президентом

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У Габоні група офіцерів вчинила переворот і захопила владу. Генерала Бріса Олігуї Нгему призначили лідером країни на перехідний період, а зараз він проголосив себе офіційним президентом.

Про це пише Reuters.

Він склав президентську присягу у столиці Лібревілі перед Конституційним судом. Нгема заявив, що буде на посаді, поки в країні не стане можливим сформувати цивільний уряд. Дату виборів він не назвав, але пообіцяв змінити Конституцію, оновити кримінальний та виборчий кодекси і звільнити політичних вʼязнів.