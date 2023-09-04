Австралія успішно евакуювала хворого дослідника з Антарктиди

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Vincent LECOMTE / Contributor

Минулого тижня Австралія розпочала термінову рятувальну операцію, щоб врятувати хворого чоловіка. Зараз його доправляють до Тасманії у супроводі групи медиків.

Про це пише BBC.

Криголам пройшов понад три тисячі кілометрів, щоб дістатися до хворого. Коли корабель підійшов близько до дослідницької станції «Кейсі», то рятувальники вирішили розгорнути два вертольоти з медичною командою на борту, аби евакуювати чоловіка.

Авіарятувальна служба не змогла одразу допомогти експедитору, бо зараз в Антарктиді зима — найнебезпечніший період, коли на підготовку посадкової смуги знадобилися б тижні.