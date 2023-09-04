Reuters: Єгипет купив у росії майже пів мільйона тонн пшениці. Угода була приватна

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Reuters

Єгипет придбав у росії близько пів мільйона тонн пшениці. Угода була приватна, а ціни могли бути нижчими за ті, що пропонують на тендерах.

Про це агентству Reuters повідомили чотири трейдери, обізнані в цьому питанні.

За їхніми даними, Генеральне управління з поставок товарів (GASC) купило близько 480 тисяч тонн пшениці у фірми Solaris. Вона коштувала приблизно $270 за тонну. Ця ціна може бути нижчою за неофіційну мінімальну, встановлену російським урядом для контролю внутрішніх цін на зерно.

За словами трейдерів, мінімальна ціна не є обов’язковою, але в росії очікують, що постачальники будуть виконувати інструкції Міністерства сільського господарства рф.