НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів
- Автор:
- Олександр Рубан
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Пресслужба НАЗК
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 4 вересня, відкрило публічний доступ до Реєстру корупціонерів.
Про це повідомляє пресслужба агентства.
Реєстр закрили з початком повномасштабного вторгнення рф.
У НАЗК зазначають, що закритий доступ до реєстру ускладнив діяльність держорганів. Цей реєстр використовували під час призначення людини на певну державну посаду та під час проведення державних закупівель.
При відновленні доступу в НАЗК врахували безпекові аспекти, повідомило агентстсво. Тому реєстр не буде відображати відомості про місце роботи, посаду, на якій людина вчинила правопорушення.
Наразі в реєстрі понад 46 тисяч записів, з них понад 15 тисяч — за кримінальними правопорушеннями.
- Реєстр корупціонерів — це портал, в якому є інформація про всіх фізичних і юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК займається цим реєстром з лютого 2019 року.
- 27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала в першому читанні відновлення е-декларування.