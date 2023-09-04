Незалежна комісія ООН таки не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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МВС
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знову не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид.
Так на запитання «Радіо Свобода» відповів голова комісії Ерік Мьосе.
За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів: «Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути «потреба» знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним». Розслідування в Україні продовжуватимуть.
Водночас Ерік Мьосе наголосив, що комісія виявила велику кількість воєнних злочинів. Щодо двох тем — тортур і атак по енергетичній інфраструктурі України — «є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності».
Наразі Комісія приїздила в Україну понад десять разів. Цього разу вона була в Умані й відвідала житловий багатоповерховий будинок, який росія обстріляла у квітні (загинули 24 людини).
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні — це орган, який Рада з прав людини ООН уповноважила розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини в контексті війни. Мета комісії — встановити факти, обставини та першопричини будь-яких таких порушень, а також зібрати докази для будь-яких майбутніх судових проваджень.
- 16 березня 2023 року Незалежна міжнародна комісії ООН з розслідування порушень в Україні опублікувала звіт. У ньому вона писала про численні воєнні злочини росіян — але не геноцид. Голова комісії Ерік Мьосе сказав журналістам, що вони не знайшли доказів геноциду. «Ми не виявили, що в Україні був геноцид», — сказав він і додав, що «є деякі аспекти, які можуть викликати запитання щодо можливого геноциду».