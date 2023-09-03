У прифронтовій Авдіївці з 40 тисяч населення лишилось 1 662 людини. Вони відмовляються від евакуації

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У прифронтовій Авдіївці досі залишаються 1 662 людини. Очільник військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що евакуація проходить дуже складно — люди не хочуть їхати, але він закликає зробити це, бо з настанням зими опалення не буде.

До 2014 року в місті мешкали приблизно 40 тисяч людей.

«Потроху відбувається евакуація, люди їдуть. Зараз 1662 людини залишається у місті. Минулий тиждень для нас був доволі продуктивний, майже 10 людей вивезли, це дуже непоганий результат, зважаючи на сотанні місяці навіть. Звичайно що люди розуміють, що зима скоро і сама ж говорять, що ц зиму у місті вже наряд переживуть. І коли ми пропонуємо виїжджати вже зараз, то, на жаль, виїжджають не дуже активно», — розповів Віталій Барабаш.

За його словами, в Авдіївці офіційно залишається одна дитина, але вже близько 4 місяців її не можуть знайти.

В місті найближчі позиції ворога — за 300-350 метрів, є позиції, де декілька кілометрів.