Сили оборони за ніч збили 22 з 25 ударних дронів

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У ніч на 3 вересня російські окупанти кілька разів атакували південні райони Одещини уданими БпЛА Shahed-136/131. Їх запускали з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

Загалом росіяни використали 25 дронів, з яких Сили оборони збили 22, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Три дрони поцілили у припортову інфраструктуру — постраждали двоє цивільних. Масована атака тривала понад 3,5 години.