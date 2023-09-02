Суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляють кореспонденти «Радіо Свобода» і «Суспільне».

Під вартою Коломойський має перебувати у Дніпрі. Він повинен здати всі документи й не спілкуватися зі свідками.

Адвокати Коломойського повідомили, що вносити заставу не будуть. Вони подадуть апеляцію.

Судове засідання проводили в закритому режимі на вимогу захисту бізнесмена.