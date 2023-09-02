Ще один блок АЕС підʼєднали до енергомережі. Він додав 1 000 МВт потужності

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Із випередженням графіку на пʼять днів 31 серпня до енергомережі підʼєднали ще один блок атомної електростанції. Він додав 1 000 мегават потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Суспільне».

За його словами, ремонти тривають за графіком — іде підготовка до осінньо-зимового сезону. Коли під час робіт знаходять нерозірвані снаряди, то графіки змінюються.