ВАКС визначив заставу ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану. Він зловживав на закупівлях

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Вищий антикорупційний суд обрав ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану запобіжний захід у вигляді 939 400 гривень застави з покладанням обовʼязків. НАБУ і САП підозрюють його у зловживаннях на суму 33,7 млн грн під час закупівлі харчів для гуманітарної допомоги.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

Також Грибана зобовʼязали:

прибувати до детектива, прокурора, суду;

не відлучатися з Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним Тарасом Висоцьким;

здати закордонний паспорт.

24 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило Висоцького та колишнього заступника міністра економіки Олександра Грибана на зловживаннях на 62 мільйони гривень під час закупівлі продуктів для гуманітарної допомоги. Її купували коштом «Укрзалізниці» за завищеними у 2—3 рази цінами через контрольовану фірму-посередницю.