У Білорусі почалися військові навчання країн ОДКБ. Україна посилила охорону кордону

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У Білорусі стартували військові навчання ОДКБ «Бойове братерство — 2023». Вони триватимуть до 6 вересня. У відповідь на військові навчання в Україні підсилили оборону державного кордону та пильність на всіх бойових позиціях.

У навчаннях беруть участь військові з Білорусі, росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. До маневрів залучені понад 2,5 тисячі військових з 500 одиницями озброєння, військової та спеціальної техніки. Член ОДКБ Вірменія в навчаннях участі не бере.

Навчання проходять на полігонах «Брестський», «Гожський», «Доманівський», «Обуз-Леснівський», «Чепелеве» та «Лесище». В Островецькому районі тренуватимуться рятувальні підрозділи ядерної та радіаційної безпеки населення.

Командувач військ «Північ» Сергій Наєв заявив, що навчання прямої небезпеки не несуть, але ЗСУ завжди готові до адекватної відповіді. «Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території — це певний аспект підвищення небезпеки», — сказав він.

Зі слів Наєва, всім командувачам і командирам поставлено чіткі завдання, військові готові до будь-яких ситуацій.