На початку жовтня монети номіналом до 25 копійок і купюри зразків до 2003-го вилучать з обігу. Їх можна обміняти

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На початку жовтня монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року вилучать з обігу. Їх можна обміняти до 30 вересня включно, повідомили в Нацбанку.

Обміняти суми монет, кратні 10 копійкам, можна безкоштовно.

Це можна зробити в Нацбанку за адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також гроші мінятимуть у відділеннях «Ощадбанку», ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ.