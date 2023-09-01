Парфумери відтворили «аромат вічності» — його використовували в Єгипті для муміфікації знатної жінки

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Narciso Arellano / Unsplash

Дослідники відтворили так званий аромат вічності, який свого часу використали при муміфікації давньоєгипетської знатної жінки на імʼя Сенетней понад три тисячоліття тому.

Про це пише Sky News.

До складу давніх парфумів входили бджолиний віск, бітум, рослинна олія та смола дерев. Учені використали передові аналітичні методи, щоб визначити хімічні речовини в залишках бальзаму, які знайшли у гробниці в єгипетській Долині царів.

Смола модрини, яка була в бальзамах, імовірно, походить із північного Середземноморʼя, тоді як присутність смоли дерева даммар демонструє наявність інгредієнтів із Південно-Східної Азії.

«Інгредієнти бальзаму свідчать про те, що стародавні єгиптяни з давніх часів добували матеріали за межами свого царства», — додала старша наукова співробітниця проєкту професорка Ніколь Бойвін, зауваживши, що Сенетней, найімовірніше, входила до найближчого оточення фараона.

Цей відтворений «аромат вічності» представлять у датському музеї Moesgaard.