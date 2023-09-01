Кирило Буданов: Кілька днів тому до Білорусі доставили перші ядерні боєголовки

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Reuters / «Бабель»

До Білорусі тільки нещодавно доставили перші ядерні боєголовки з росії. Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтервʼю Наталії Мосейчук, яке оприлюднили 1 вересня.

Перш ніж їх доставили, у Білорусі проводили масштабні тренування з ядерними імітаторами для системи «Іскандер». За результатами тренувань визнали повну неготовність Білорусі до застосування подібної зброї. Буданов заявив, що бачив оригінали документів із результатами цих випробувань. Водночас білоруси показали максимально високий результат в оволодіння технікою «Точкою- У». В «Іскандері» ракети мають дальність до 500 км, у «Точки-У» — до 120 км.

«І знову ж таки постає питання, проти кого вони виставляють ракети на 120 км? Розумієте, що вони будуть знищені в перший же момент. Це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі. Росія вірить, що вона грає, але вона не грає, це нею грають, це останні потуги», — заявив Кирило Буданов.

За словами Буданова, у росії ядерні боєголовки до «Точки-У» ще з радянських часів. Ці боєголовки були на утилізації, однак зараз їх знімають з утилізації в «Росатомі», продовжують на один рік термін придатності та відправляють у Білорусь. Також, за словами Буданова, росіяни привезли до Білорусі ядерні бомби для літаків Су-24М.