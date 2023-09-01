Новини

МОЗ відзвітував про зміни в роботі військово-лікарських комісій

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Укрінформ

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на засіданні РНБО відзвітував про зміни в роботі військово-лікарських комісій.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Ось що вдалося зробити:

Далі МОЗ працюватиме над питанням обмежено придатних, удосконалюватиме механізм оскарження рішень ВЛК і виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які лікуються за кордоном.

30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому ухвалили низку рішень щодо роботи військово-лікарських комісій.

Військово-лікарські комісії почали перевіряти після перевірки військкоматів — через корупцію. Національна поліція провела понад 200 обшуків і задокументувала схеми ухилення від призову. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч медичних справ.

31 серпня Офіс омбудсмана обіцяв за три тижні завершити перевірку всіх ВЛК в Україні.