СБУ повідомила про підозру голові російської ЦВК Памфіловій, її заступнику і секретарю
- Автор:
- Анна Холоднова
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AP
Служба безпеки повідомила про підозру голові центральної виборчої комісії росії Еллі Памфіловій, яка організовує псевголосування в тимчасово окупованій частині України. Його планують провести в першій половині вересня.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Крім Памфілової, підозри отримали її заступник Микола Булаєв і секретар російського відомства Наталія Бударіна.
За даними слідства, усі троє створюватимуть видимість «виборчого процесу» в тимчасово окупованих районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Для роботи у фейкових виборчкомах залучають місцевих зрадників і колаборантів.
Щоб «намалювати» потрібну кількість голосів за ставлеників Кремля, керівництво російської ЦВК буде використовувати свій «досвід» організації минулорічних фейкових виборів.
Слідчі Служби безпеки повідомили Памфіловій, Булаєву і Бударіній про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Служба безпеки працює над тим, щоб притягнути їх до відповідальності.
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